Эксперт рассказал, как изменилась сборная Франции после победы на Кубке мира

Дидье Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. Фото: Reuters

26 марта сборная Украины стартует в отборе к Куба мира-2022.

1-м соперником команды Андрея Шевченко будет сборная Франции.

В 2018 году французы победили на Кубке мира и являются одним из главных фаворитов Евро-2020/21.

Журналист сайта Ua-footbal.com Леон Вургафта рассказал о кадровой ситуации и амбиции подопечных Дидье Дешама.

Как изменилась сборная Франции после победы на Кубке мира-2018?

Я бы сказал, что она пыталась измениться, но на самом деле не очень хотела. Распрощались с несколькими пожилыми игроками, начали привлекать молодежь, которой сейчас легион. Тренер Дешам попробовал различные тактические схемы, даже с тремя центральными защитниками. Но в решающий момент он всегда возвращается к консерватизму, всегда желает видеть в составе трех опорных полузащитников, верит в тандем в атаке Оливье Жиру- Антуан Гризманн. Сохраняет баланс.

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Команда настроена и дальше побеждать?

Мотивация высока. Сборная чувствует, насколько талантлива, считает, что одного крупного трофея ей недостаточно. Ветераны чувствуют давление молодежи и поэтому не могут себе позволить расслабляться. Не позволит и французская пресса. По уровню внимания к сборной ее в Европе опережает разве что английский, и это не факт.

По подбору игроков Франция сейчас - сильнейшая сборная мира?

Да. Еще можно поспорить по стартового состава. Но база игроков в этой стране настолько велика, конвейер настолько хорошо и быстро работает, что другие страны не имеют шанса успеть и сравниться по составу 20-ти, 30-ти, и даже 70-ти игроков. Выбор в Дешама огромен.

Полную версию интервью Леона Вургафта на тему сборной Франции читаете в журнале "Краина" от 18 марта. Матч Франции - Украина состоится в пригороде Парижа на "Стад де Франс". Начало игры в 21.45. Кроме Франции соперникам сборной Украины в отборе к Кубку мира-2022 будут Казахстан, Босния и Герцеговина и Финляндия. Отбор должен завершиться в 2021 году. Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира, а лучшие 2-е команды получат шанс побороться за путевку в Катар в дополнительных матчах.