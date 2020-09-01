Эксперт оценил шансы "Динамо" против "Шахтера" в УПЛ

Луишу Каштру будет трудно защитить чемпионский титул в следующем сезоне. Фото: ФК "Шахтер"

Неделю назад киевское "Динамо" выиграло у "Шахтера" Суперкубок Украины . Футбольный скаут Алекс Больших оценивает перспективы команд в сезоне 2020/21.

"Шахтер" в настоящий момент находится в очень не простой ситуации. Теперь эту сложность можно охарактеризовать такой формулой: клуб вырос выше, чем команда.

"Шахтер" стал крепким брендом Украины в клубной футбольной Европе. Укрепление достижений клуба всегда шло параллельно с укреплением главной команды. Процесс этот был поставлен и отработан. На смену лидерам, на которых был спрос у топ-клубов Европы, всегда были готовы новые игроки из Бразилии. Они проходили определенный период адаптации и постепенно вводились в состав.

Сейчас мы видим, что заменить условных Марлоса и, особенно, Тайсона , так, чтобы не пострадали результаты команды, не выходит. Подобная ситуация имеет объективные причины - упадок уровня УПЛ.

Но есть и субъективные причины - период работы Фонсеки в клубе можно определить как период гонщика, который жмет на педаль газа, не очень проникаясь за механику своего средства передвижения. Фонсека сделал себе имя в Европе именно игрой "Шахтера", игрой, через лидеров, особенно не вводя в состав молодежь. Это его видение, его философия. На каком-то моменте клуб понял, что дальше так нельзя и отпустил своего специалиста в топ-чемпионат.

Вынос: Клуб "Шахтер" опережает команду

Клуб пригласил тренера другого типа, тренера, который умеет работать с молодыми игроками, тренера развития. Именно это можно сказать о Каштру как р специалисте. Клуб начал активный процесс перевооружения, подтягивания резервов, попытку их постепенного введения в действие. Этому способствовали и слабость конкурентов в УПЛ и прежде всего очень неэффективная игра другого гранда украинского футбола - "Динамо". Но в Европе отказаться от лидеров команды было невозможно.

С появлением в "Динамо" Луческу ситуация будет меняться и в УПЛ. Фактор Луческу, как опытного тренера, с авторитетом в Европе, даст молодые "Динамо" ту уверенность, и тактическую грамотность, которой недоставало последние годы.

Но на дистанции позиции "Шахтера" сильнее.

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