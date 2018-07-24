Экс-игрок сборной Украины рассказал, поддерживает ли Путина

Левченко дал оценку агрессии России по отношению к Украине. Фото: Footboom.com

Экс-полузащитник сборной Украины Евгений Левченко выразил свою позицию относительно аннексии Крыма и войны на Донбассе.

"Совсем не поддерживаю российский режим. Очень долго там не был. Всех "крымнашистов" и тех, кто поддерживает военный режим в Донбассе, поудалял из контактов и кругов знакомых. Но друзья и знакомые в России остались, которые адекватно реагируют и понимают, что этот режим ужасный. Они хотят быстрее от него избавиться.

Я смотрел футбол без зазрения совести, хотя и чемпионат мира проходил в России. Как я не поддерживал режим Путина, так и поддерживать его не буду. Потому что я считаю, что прийти и забрать участок земли в своих, как они называют, "братьев", - это нож в спину", - сказал Левченко в интервью Tribuna.com.

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Евгений Левченко является уроженцем Константиновки Донецкой области, выступал за резервные команды "Шахтера".