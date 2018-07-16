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понедельник, 16 июля 2018 21:10

Экс-игрок "Шахтера" дал совет Ярмоленко

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Экс-игрок &quot;Шахтера&quot; дал совет Ярмоленко
Ярмоленко подсказали, как лучше адаптироваться в Англии. Фото: REUTERS

Румынский экс-защитник "Шахтера" и "Вест Хэма" Разван Рац прокомментировал трансфер Андрея Ярмоленко в английский клуб.

"Ярмоленко нужно адаптироваться и проявить себя в Англии. Думаю, что только время даст ответ на этот вопрос. Могу сказать, что Ярмоленко - хороший и качественный игрок, обладающий талантом. Сейчас" Вест Хэм "тренирует Мануэль Пеллегрини, который ранее возглавлял" Манчестер Сити "и" Реал ". Он будет прививать команде европейский стиль игры и не изменит своей философии. Многое будет зависеть от самого Ярмоленко. Я ему желаю только успехов.

Что бы ему посоветовал в первую очередь? Могу дать Андрею 10 или 20 советов. Впрочем, не думаю, что они ему нужны. Главное - жить рядом с базой, выкладываться на каждой тренировке на сто процентов и никогда не расслабляться", - передает слова Раца Footboom.

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В нынешнее межсезонье Андрей Ярмоленко сменил дортмундскую "Боруссию" на лондонский "Вест Хэм".

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