Экс-игрок "Динамо" решил расширить бизнес по выращиванию свиней

Вида решил подзаработать на выращивании свиней. Фото: mk.ru

Бывший игрок "Динамо" Домагой Вида заявил, что намерен расширить стадо свиней, которое у него же есть.

"Я открою ферму 1 января. Одна загребская компания уже все подготовила. У меня есть люди, которые работают и обо всем заботятся.

Будем разводить местную черную свинью. Сейчас у меня есть 200 голов, планирую, чтобы было таких 500. Есть несколько ресторанов, которые готовы покупать у меня мясо и я буду уверен, что оно свежее. Это хороший бизнес", - цитирует Виду 24sata.hr.

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Домагой Вида в 2018-м перешел из "Динамо" в "Бешикташ".