Экс-игрок "Динамо" пророчит Украине судьбу бывшей Югославии

Милош Нинкович. Фото: instagram.com/milos_ninkovic_official

Милош Нинкович переживает за своих друзей и бывших одноклубников в Украине на фоне агрессии Российской Федерации.

Как рассказал экс-игрок "Динамо" изданию The Sydney Morning Herald, Украину может постичь судьба Югославии.

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"Я был в Украине девять лет, там родилась моя старшая дочь. Я нашел много друзей там.

Мне очень грустно. Я не хочу об этом говорить, но кажется, что Украина переживет то, что прошла бывшая Югославия. А это последнее, чего я хочу.

У меня много друзей в "Динамо". Они все напуганы. Я понимаю это, потому что был в подобной ситуации, когда был в Сербии. Я это очень хорошо понимаю", - сказал Нинкович.

37-летний Нинкович выступал за "Динамо" с 2004 по 2013 год. Во время работы Юрия Сёмина был одним из лидеров команды. Также выступал за французский "Эвиан" и сербскую "Црвену Звезду". В настоящее время выступает за австралийский "Сидней". Сыграл 28 матчей за сборную Сербии.