Экс-форварда "Шахтера" застукали на "горячем" с чужой женой

Чиприан Марика выступал в Украине три сезона. Фото: Reuters

Экс-форвард "Шахтера" и сборной Румынии Чиприан Марика попал в громкий скандал на родине.

Опубликовано видео, на котором Марика, прикрытый лишь одним полотенцем, выходит из номера в отеле, после того, как в дверь постучали, пишет sport.uа.

Проводил съемку Флорин Мунтян - сын чиновника румынского государственного предприятия по производству, переработке и транспортировке природного газа Transgaz.

Марика несколько минут пытался уговорить Флорина Мунтяна прекратить сниамать. Но тот оказался настойчивым и продолжал стучать в дверь, вызывая из номера свою жену Анну. Через некоторое время 31-летняя женщина появилась на пороге. Однако объяснить свое пребывание с полуобнаженным экс-футболистом в одном номере не смогла.

Флорин Мунтян сообщил, что перед тем, как прийти в номер, он в течение нескольких часов следил за женой, получив сведения о том, что и изменяет ему.

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Чиприан Марика играл за "Шахтер" с 2004-го по 2007 год, после чего был продан в "Штутгарт". Карьеру футболиста румын завершил в 2016-м в 31-летнем возрасте.