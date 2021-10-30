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суббота, 30 октября 2021 14:18

Экс-форвард сборной рассказал о крымском референдуме

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Экс-форвард сборной рассказал о крымском референдуме
Гоменюк сырал 8 матчей за сборную. Фото: "Профутбол Digital"

Бывший нападающий "Таврии" Владимир Гоменюк рассказал о последнем посещении Крыма, а также поделился мнением о процедуре референдума, который состоялся в 2014 году.

"Последний раз в Крыму был в 2018 году, когда продавал квартиру. Уезжал с чувством, что сюда больше никогда не поеду. Но было время, когда планировал там жить. Мне нравилось море, нравились горы и обстановка. Всё очень нравилось.

Это политика. Те крымчане, которые сейчас там живут, считают, что у них всё хорошо. Они не думают, что их кто-то захватил. Хотя сами признаются, что никаких голосований не было. Всё решили за них", — сказал Владимир Гоменюк в интервью YouTube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

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Владимир Гоменюк выступал за сборную Украины, в составе которой провёл восемь матчей. Играл за "Таврию", "Днепр", "Арсенал" и "Металлист". Завершил карьеру в 2015 году.

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