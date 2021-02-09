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вторник, 09 февраля 2021 09:37

Экс-форвард "Шахтера" остановил "Атлетико"

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Экс-форвард &quot;Шахтера&quot; остановил &quot;Атлетико&quot;
Факундо Феррейра выступал за "Шахтер" 4 года. Фото: ФК "Шахтер"

В матче 22-го тура чемпионата Испании "Атлетико" дома не смог победить "Сельту" - 2:2.

Гости вышла вперед на старте поединка. Луис Суарес сравнял счет на последней минуте первого тайма.

Вторая часть игры проходила с преимуществом "Атлетико". Тот же Суарес вывел "матрасников" вперед, но уже в добавленное к матчу время бывший форвард "Шахтера" Факундо Феррейра спас свою команду от поражения.

Команда Диего Симеоне прервала выигрышную серию в 9 матчей.

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"Атлетико" продолжает лидировать в чемпионате Испании, опережая "Барселону" и "Реал" на 8 очков.

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