Экс-динамовец, выступающий в Греции рассказал о "Олимпиакосе"

Хачериди оценил шансы "Динамо" в Лиге Европы

Бывший игрок киевского "Динамо", а ныне защитник греческого "ПАОКа" Евгений Хачериди оценил шансы "бело-синих" в противостоянии с "Олимпиакосом" в 1/16 финала Лиги Европы.

"Нормальный жребий для Динамо. У киевлян есть хорошие шансы пройти Олимпиакос. Команду видел в матче с Миланом и в обзорах чемпионата Греции. В Олимпиакоса хорошая атака, быстрые фланги, цепкий полузащиту. Сами играют и дают играть другим. А их фаны постоянно гонят вперед .

Стиль команды - это атакующий футбол, постоянное давление, частые атаки через фланги. У них есть высокий нападающий. Считаю, что шансы соперников равны, но склонен думать, что "Динамо" Киев пройдет дальше ", - цитирует Хачериди FootballHub.

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Еще один представитель Украины в Греции Дмитрий Чигринский считает, что "Динамо" не стоит недооценивать "Олимпиакос".