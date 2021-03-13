Экхофф выиграла гонку преследования

Тирил Єкхофф віиграла седьмую гонку подряд. Фото: РИА "Новости"

На девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) завершилась женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, допустившая один промах. Второй с точной стрельбой стала белоруска Динара Алимбекова. Бронзовую медаль завоевала немка Франциска Пройс.

Украинка Юлия Джима с тремя промахами потеряла 10 позиций и финишировала на 15-м месте.

Анастасия Меркушина допустила 7 промахов и опустилась с 27-й позиции на 55-ю.

Дарья Блашко с двумя промахами смогла отыграть 1 место и финишировала на 25-м месте.

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Завтра биатлонисты побегут смешанную эстафету. Сегодня Дмитрий Пидручный сумел подняться на 13 мест в гонке преследования, стартовав 35-ым, а финишировав на 23 месте.