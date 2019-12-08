Джошуа в стиле Кличко выиграл бой-реванш у Руиса и готов драться с Усиком

Около полуночи на "Diriyah Arena" в городе Эд-Дирийя, Саудовская Аравия, британец Энтони Джошуа в реванше победил по судейскому решению американца мексиканского происхождения Энди Руиса-младшего. Он вернул себе три чемпионских пояса (WBA, WBO, IBF), потерянные полгода назад. Все судьи отдали победу британцу - 118:110 дважды и 119:109.

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Джошуа сделал отличную домашнюю работу перед ответным поединком. Он сбросил более 4,5 кг и выглядел, как никогда легким и мобильным. 128-килограммовый соперник - второй самый тяжелый чемпион-супертяж в истории после россиянина Николая Валуева - просто не смог его догнать. Это признал и сам уже экс-чемпион.

- Я не подготовился так, как должен был, - сказал в послематчевом комментарии Руис, в честь которого звучал мексиканский гимн и который позиционирует себя, как первый мексиканский чемпион-супертяжеловес. - Набрал слишком много веса. Ну и в бою уж за ним сильно гонялся. Он меня перебоксировал. Набор веса повлиял. Я считал, что буду чувствовать себя сильнее и лучше.

На кону стояла карьера Энтони. Поэтому он пожертвовал зрелищностью ради результата. Действовал в стиле Владимира Кличко: прагматично, осторожно, много перемещался, крайне редко вступал в размены. Задача была перебоксировать с дистанции, сильно не рискуя. Это удалось. И вызвало похвалу Владимира Кличко: "Ай, молодец. Продолжай в том же духе!"

Стиль Джошуа вызвал резкую критику в среде болельщиков. Но по-другому он выиграть не мог. Именно такую тактику и следовало использовать против Руиса чтобы снова не быть нокаутированным.

По-другому Джошуа выиграть не мог

Руис имел несколько удачных эпизодов. Он очень умело не давал сопернику клинчевать. Именно на выходе из клинча Энди проводил едва ли не самые опасные атаки. Но Джошуа перетерпел и не сломался.

В Джошуа есть два обязательных претендента - болгарин Кубрат Пулев по версии IBF и украинец Александр Усик по версии WBO. Сразу после реванша президент WBO Пако Валькарсель написал, что бой против обязательного претендента Усика должен состояться в течение 180 дней.

- Устроить бой в течение 180 дней? - парировал на пресс конференции Джошуа. - Ну хорошо, погнали. Драться с Усиком? Без проблем.

Если все-таки Джошуа первую защиту проведет против Пулева, соперник для Усика уже готовый - скандальный британец Дерек Чисора. В Саудовской Аравии состоялась первая встреча с Усиком. После нее британец разместил совместную фотографию, подписав: "Вставай и дерись, сосунок".

Четвертым чемпионским поясом в супертяжелом весе - WBC - обладает американец Деонтей Уайлдер. 22 февраля он проведет матч-реванш с британцем Тайсоном Фьюри. Первый их бой год назад завершился вничью.