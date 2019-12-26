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четверг, 26 декабря 2019 11:06

Джошуа в следующем году хочет драться с Уайлдером

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Джошуа в следующем году хочет драться с Уайлдером
Энтони Джошуа победил Энди Руиса единогласным решением судей

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Джошуа (23-1, 21 КО) планирует поединок против чемпиона мира за версией WBC американца Деонтея Вайлдера уже на следующий год.

"У меня есть четыре пояса, я хочу последний, поэтому предпочитаю боя с Уайлдером в 2020 году". Об этом сообщает 24boxing.com.ua

"Я не имел возможности подумать о том, с кем я буду драться в следующем поединке.

Но я не очень этим обеспокоен. Я не уклоняюсь от любых вызовов ", - заявил Джошуа Boxing Scene.

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7 декабря в матче-реванше Джошуа победил американца Энди Руиса и вернул себе три пояса чемпиона мира в супертяжелой категории. Сразу после этого он заявил, что готов драться с обязательными претендентами - болгарином Пулевым и украинском Усиком.

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