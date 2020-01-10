Джошуа решил не драться с Усиком

Энтони Джошуа будет биться против Кубрата Пулева. Фото: из открытых источников

Чемпион мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа принял решение провести обязательный бой против Кубрата Пулева.

Болгарин является официальным претендентом по версии IBF. Таким образом, другой претендент на бой против Джошуа – украинский боксер Александр Усик – не сможет пока претендовать на бой за чемпионские пояса.

У сторон обоих боксеров есть время до 31 января для переговоров, чтобы определить все детали боя. Если стороны не смогут прийти к соглашению относительно боя, то будут назначены промоутерские торги, сообщает "24 канал"

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Потенциальными соперниками украинца, который является официальным претендентом на титул WBO, остаются Дерек Чисора и Джозеф Паркер.