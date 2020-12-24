Джошуа рассказал, при каком условии будет драться с Усиком

Александр Усик перешел в супертяжелую категорию в 2019 году. Фото: REUTERS

Чемпион мира по версиям WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа будет биться против украинца Александра Усика, если не договорится о бое с Тайсоном Фьюри.

Британские боксеры ведут переговоры об объединительном бое за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе. Ориентировочно бой должен состояться в июне 2021-го года.

"Надеюсь, что бой с Фьюри состоится. Если это тот бой, который люди хотят увидеть, то мне все равно, где он пройдет - в Великобритании, Саудовской Аравии или Африке.

Обещаю следующее: я сделаю Фьюри серьезное предложение, и если он сам настроен драться со мной, то он его примет. Если он откажется, то я буду драться с Александром Усиком",- сказал Джошуа в комментарии BoxingScene.

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Александр Усик в предыдущем бою победил Дерека Чисору единогласным решением судей.