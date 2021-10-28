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четверг, 28 октября 2021 20:54

Джошуа рассказал, почему проиграл Усику

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Джошуа рассказал, почему проиграл Усику
Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 31-летний Энтони Джошуа проиграл украинцу Александру Усику свои чемпионские пояса, выбрав не правильную тактику на бой.

Джошуа выбрал тактику выжидания вместо атаки, сообщает Fightnews.info/iFL TV.

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"В начале моей карьеры я пытался сразиться кость в кость, но когда я начал встречаться с чемпионами, то понял, что должен стать лучше, чтобы удержаться. Потому что вам не всегда хочется устраивать драку, являясь тяжеловесом. У меня нет нервных клеток, которые я готов потерять. Если я буду каждый раз выходить на войну и буду получать по лицу, то потеряю и рефлексы, и силу, и скорость.

Потому я сделал ставку на контратаку. Однако уже после этого поединка я осознал, что несмотря на мышление, вам нельзя терять настроения. Желание только техники – это исключительно любительский подход. В 12-раундовом бою вы должны оставаться воином" - сказал Джошуа.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единодушным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.
В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести в феврале.

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