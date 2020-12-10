Джошуа прокомментировал ситуацию с боем против Усика

 
Ексклюзивы
1/5
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
От слова халва сладко во рту не станет - эксперт дал прогноз по Донбассу
Просмотров: 333
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
3 Просмотров: 3447
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
"Новогодний карантин будет бессмысленный" - врач шокировал правдой
Просмотров: 3681
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Армия стала котлом, в котором варятся разные евреи - бывший военный Израиля
Просмотров: 1242
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
"Пока родители сдают плазму, дети играют" - как киевляне становятся донорами для производства лекарств от Covid-19
1 Просмотров: 423
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
"С нас хотят сделать стадо дурачком, которые смотрят 95-й квартал": как судили Рифмастера
6 Просмотров: 2916
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
Лозунг "Придет весна - сажать будем" пока противоположен тому, что делает ОП - нардеп
3 Просмотров: 666
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 810
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Головная боль и проблемы с памятью - как украинцы живут с последствиями коронавируса
Просмотров: 1647
Фото
Все фото
9
5
16
10
11
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Болид разорвало на две части и он загорелся: ужасная авария в Формуле-1
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Бой с Кличко возглавил рейтинг самых кровавых боксерских поединков мира
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Шакира и фейерверк: украинский стадион открыли с невиданным размахом
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Молодая и откровенна: сексуальные фото очаровательной спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Сексуальная блондинка: откровенные фото молодой спортсменки
Видео
Все видео
Вылет "Аякса" и поражение россиян: результаты матчей 6 тура Лиги чемпионов
Вылет "Аякса" и поражение россиян: результаты матчей 6 тура Лиги чемпионов
Умер обладатель "Золотого мяча-1982" Росси
Умер обладатель "Золотого мяча-1982" Росси
Как "Заря" проиграла "Браге"
Как "Заря" проиграла "Браге"
Почему "Шахтер" не проиграл "Интеру"
Почему "Шахтер" не проиграл "Интеру"
Матч Лиги чемпионов был сорван через расистский скандал
Матч Лиги чемпионов был сорван через расистский скандал
Интервью
1/5
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
"Уксусные компрессы делать запрещено" - развенчали мифы лечения гриппа
1 Просмотров: 810
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
"Украинские игроки меня поразили" - экс-тренер "Динамо"
Просмотров: 3114
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
Большинство украинцев не знает, как платить за газ меньше
4 Просмотров: 1845
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
В эпопее с большим гербом следует поставить точку- эксперт
Просмотров: 1107
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
Нет смысла соревноваться с Россией в кинопропаганде - Фразе-Фразенко
1 Просмотров: 333
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 декабря 2020
2 Просмотров: 504
Поганий приклад тренера
– Хай учить українську, – колега реагує на мої плани про інтерв'ю з тенісистом Новаком Джоковичем. Кажу, що "пробиватиму" його через ...
четверг, 10 декабря 2020 08:35

Джошуа прокомментировал ситуацию с боем против Усика

  Комментировать
Джошуа прокомментировал ситуацию с боем против Усика
Джошуа выразил надежду, что бой с Фьюри состоится в 2021 году. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что не хочет освобождать титул. Британец считает, что WBO должна сделать исключение ради объединительного боя с Тайсоном Фьюри и не требовать защиты против Александра Усика, закрыв глаза на его статус обязательного претендента на пояс.

Об этом сообщает BoxingScene.

"Если честно, я не хочу освобождать пояс. Я встречусь с Усиком первым, если потребуется. Но мне кажется, что руководству организации не следует принимать во внимание его статус, если есть возможность организовать поединок за абсолютное чемпионство. Я говорю о том, что за последние несколько лет я очень много и тяжело работал, чтобы позволить себе поединок, на кону которого будут стоять все титулы в супертяжелом весе", - сказал боксер.

Джошуа выразил надежду, что бой с Фьюри состоится в 2021 году.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Джошуа и Фьюри Усику не по зубам" - Чисора

Украинский боксер Александр Усик бросил вызов действующему чемпиону в супертяжелом весе Энтони Джошуа. После победы над Дереком Чисорой украинский боксер заявил, что хочет боксировать с Джошуа и получить чемпионские пояса.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Джошуа прокомментировал ситуацию с боем против Усика». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
декабря

Ученых начали отмечать премиями

Самое читаемое
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
Эффектная фитнес-модель блеснула пышными ягодицами в микро-трусах
14
 Просмотров: 23526
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд
Железный занавес. Беларусь закрывает границу на выезд Просмотров: 14905
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
Пышнотелая модель вызвала ажиотаж позированием топлесс на кровати
5
 1 Просмотров: 14490
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
Студентка продает свои поношенные трусики. Родителям говорит, что $800 зарабатывает резьбой по дереву
3
 Просмотров: 12456
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
5
 2 Просмотров: 10314
Спорт
Вылет "Аякса" и поражение россиян: результаты матчей 6 тура Лиги чемпионов
Вылет "Аякса" и поражение россиян: результаты матчей 6 тура Лиги чемпионов
 Просмотров: 27
Умер обладатель "Золотого мяча-1982" Росси
Умер обладатель "Золотого мяча-1982" Росси
 Просмотров: 180
Как "Заря" проиграла "Браге"
Как "Заря" проиграла "Браге"
 Просмотров: 198
Почему "Шахтер" не проиграл "Интеру"
Почему "Шахтер" не проиграл "Интеру"
 Просмотров: 810
В "Интер" было два момента за игру – Каштру
В "Интер" было два момента за игру – Каштру Просмотров: 135
Больше всего комментируют
4
Советник Ермака прокомментировал деятельность телеканалов Медведчука
3
Единственный особый статус, который может быть на Донбассе, это лишение местных жителей избирательных прав
2
Поганий приклад тренера
2
Украинка объяснила, почему в Швеции не покупают стиральных машин
2
В Киеве продают контрабандные конфеты из России по космическим ценам
Голосов: 556
Голосование Марадона - лучший футболист всех времён?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть