Джошуа прокомментировал ситуацию с боем против Усика

Джошуа выразил надежду, что бой с Фьюри состоится в 2021 году. Фото: instagram.com/anthonyjoshua

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа признался, что не хочет освобождать титул. Британец считает, что WBO должна сделать исключение ради объединительного боя с Тайсоном Фьюри и не требовать защиты против Александра Усика, закрыв глаза на его статус обязательного претендента на пояс.

Об этом сообщает BoxingScene.

"Если честно, я не хочу освобождать пояс. Я встречусь с Усиком первым, если потребуется. Но мне кажется, что руководству организации не следует принимать во внимание его статус, если есть возможность организовать поединок за абсолютное чемпионство. Я говорю о том, что за последние несколько лет я очень много и тяжело работал, чтобы позволить себе поединок, на кону которого будут стоять все титулы в супертяжелом весе", - сказал боксер.

Джошуа выразил надежду, что бой с Фьюри состоится в 2021 году.

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Украинский боксер Александр Усик бросил вызов действующему чемпиону в супертяжелом весе Энтони Джошуа. После победы над Дереком Чисорой украинский боксер заявил, что хочет боксировать с Джошуа и получить чемпионские пояса.