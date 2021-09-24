Джошуа планирует нокаутировать Усика

Энтони Джошуа хочет стать абсолютным чемпионом мира. Фото: REUTERS

Чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа планирует нокаутировать соперника Александра Усика.

Британец готов к поединку. Благодаря опыту планирует нокаутировать украинца.

"Сейчас я чувствую себя лучше, чем перед боем с Владимиром Кличко. Дело не в нервах. У меня сейчас больше опыта и я знаю, что собираюсь сделать - нокаутировать Усика.

Это стиль Кронк. Я наблюдал за многими вещами. Мне нравится склад ума Эмануэля Стюарда (тренер. - Gazeta.ua). Надо следовать своим установкам. Но если это делать постоянно, попадешь в нокаут.

Я здесь для того, чтобы устроить зрелищное шоу. Люди хотят видеть нокауты. Это то, что мы должны предложить фанатам ", - цитирует британца BoxingScene.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября на стадионе "Тоттенхэм" в Лондоне. На кону будут стоять чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, которым владеет британец. Для Усика поединок с Энтони станет третьим после перехода в супертяжелый вес. Ранее украинец побеждал Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.