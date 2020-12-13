Джошуа нокаутировал Пулева

Энтони Джошуа защитил титул чемпиона. Фото Associated Press

Вчера, 12 декабря, в Лондоне прошел поединок между чемпионом WBA, WBO, IBF в тяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) и болгарином Кубратом Пулевым (28-2, 14 КО).

Британец нокаутировал болгарина в 9-м раунде.

В третьем раунде Джошуа дважды вынудил рефери начать отсчет – сначала Пулеву засчитали "стоячий" нокдаун, а затем британец таки отправил оппонента на настил.

В 9-м раунде чемпион снова уронил болгарина, который поднялся и в этот раз. В следующей атаке Джошуа правым прямым достал Пулева и тот повалился на ринг. Рефери начал отсчет, за время которого Пулев не смог подняться.

На счету британца 25 боёв, в которых он одержал 24 победы (22 из которых нокаутом) и потерпел одно поражение. Пулев в свою очередь потерпел второе поражение при 28 победах.

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Это вторая попытка Пулева завоевать титул. В 2014 году он проиграл нокаутом Владимиру Кличко.