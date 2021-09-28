Джошуа хочет взять реванш у Усика

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 31-летний Энтони Джошуа хочет провести еще один бой против Александра Усика.

Британец намерен вернуть утраченные пояса в бою против украинского боксера, сообщает Sky Sports.

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"Мне нужен реванш, это 110%. Я готов вернуться к тренировкам. Я прошел 12 раундов, у меня все в порядке. Это были хорошие 12 раундов. Так что я готов возобновить тренировки. Принял поражение и иду дальше. Это полезный опыт", - сказал Джошуа.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.