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Джошуа готов отказаться от поединка с Усиком

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Джошуа готов отказаться от поединка с Усиком
Александр Усик провел в супертяжелом весе три поединка. Фото: Instagram.com/usykaa

Британский боксер Энтони Джошуа готов отказаться от реванша против чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика.

Джошуа готов разрешить провести поединок Усик – Фьюри при условии, что победитель пары будет боксировать с ним.

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"Разговоры о поединке Усик – Фьюри имеют очень серьезную почву. Сегодня этот бой хочет Фьюри. Этот поединок хотят промоутеры Фьюри и его менеджеры. Этот бой хочет Усик, хотят его промоутеры и менеджеры. Энтони Джошуа не против, чтобы этот поединок состоялся, как и его промоутеры.

Джошуа готов сделать шаг в сторону только при гарантии, что он следующий поединок проводит с победителем. Ни один человек на планете Земля не сможет это гарантировать с судебным иском Диллиана Уайта. Поэтому я считаю, что наиболее вероятным на сегодняшний день является бой Фьюри – Уайт и реванш Джошуа – Усик", - рассказал промоутер Усика Александр Красюк в комментарии Fightnews.

Александр Усик победил Энтони Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях.

В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса. Второе сражение стороны планировали провести весной 2022 года.

В предыдущем бою Фьюри нокаутировал Деонтоя Вандлера. Если Тайсон и Александр выиграют свои следующие бои, то смогут провести бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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