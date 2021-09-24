"Джошуа будет сложнее защищать титулы дома" - Усик

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Украинский боксер Александр Усик считает, что он имеет преимущество перед Энтони Джошуа, потому что будет боксировать в гостях.

Усик поделился ожиданиями от поединка против чемпиона мира в супертяжелом весе.

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"Я не собираюсь нервничать, зачем мне это? Джошуа будет сложнее, потому что ему нужно защитить свои титулы дома. Энтони приедет на родину в ожидании великой битвы.

Это самый большой бой в моей карьере. Мой соперник - наиболее габаритный, олимпийский чемпион с тремя титулами чемпиона мира. Он серьезный противник.

Я с нетерпением жду победы. Я приложил много усилий и продемонстрирую, что этот бой значит для меня", - цитирует Усика BoxingScene.

Бой Усик - Джошуа состоится 25 сентября на стадионе "Тоттенхэма" в Лондоне. На кону поединка будут стоять чемпионские титулы WBA, WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе, которым владеет британец.

Для Усика поединок с Энтони станет третьим после перехода в супертяжелый вес. Ранее украинец побеждал Чазза Уизерспуна и Дерека Чисору.