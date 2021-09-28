Джошуа активировал пункт о реванше с Усиком

Александр Усик перешел в супертяжелый категорию в 2019 году. Фото: Instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе 31-летний Энтони Джошуа активировал проведение реванша с Александром Усиком.

Менеджер украинца Александр Красюк рассказал о деталях второго боя с Джошуа, сообщает Sport.ua.

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"Джошуа более двух недель решал, стоит ли отказываться от боя (первого) и не отказаться ли от пояса WBO. Что касается реванша, то он прописан в контракте и уже активирован стороной Джошуа. У нас есть ограничения по времени, когда должен состояться реванш. Это февраль-март.

Конечно, если бы было +20 зимой в Киеве, то на "Олимпийском" было бы классно. Мы хотим, чтобы в Украине проходили события такого масштаба", - сказал Красюк.

Александр Усик победил Джошуа единогласным решением судей. Украинский боксер стал чемпионом мира в супертяжелом весе в трех категориях. В контракте на проведение боя был пункт реванша. Усик должен предоставить право Джошуа вернуть утраченные пояса.