Джокович выиграл Уимблдон и стал лучшим теннисистом в истории

Новак Джокович занимает первое место в рейтинге мировых теннисистов. Фото: Gettyimages.com

Сербский теннисист Новак Джокович выиграл Уимблдон-2021. В финальном матче он обыграл итальянца Маттео Береттини – 6:7, 6:4, 6:4, 6:3.

Матч длился 3 час. 24 хв, но качество тенниса было посредственным. Джокович после фееричной победы на "Ролан Гаррос" так и не смог выйти на оптимальный уровень к Уимблдону, да еще и получил пищевое отравление во время полуфинала. Он "завалил" концовку первого сета: вел – 5:2, имел сетбол на приеме, но проиграл партию.

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"Железный" серб слишком много нервничал: во второй он повел – 4:0, однако подал на сет только со второго раза. Но уровень игры Берреттини не позволил по-настоящему "зацепиться" за матч. Возможно, сказалось повреждение левой ноги, которую получил в полуфинале. Она была затейпирована.

Итальянец должен был "козырять" подачей. В начале четвертого сета она работала безотказно, но в решающий момент подвела: двойная ошибка Береттини при счете – 3:3 позволила Джоковичу выйти вперед. Серб до той поры заиграл намного лучше, четко строил комбинации и гонял соперника кортом. Несколько раз подача Джоковича "подвисала", но в последних двух партиях первой ракетке мира неизменно удавалось ее удержать.

Подавать на матч ему не пришлось. С третьей попытки Новак сумел реализовать чемпионский брейк-пойнт.

Новак Джокович выиграл 20 титул Большого Шлема. Он догнал по этому показателю самых главных соперников – швейцарца Роджера Федерера и испанца Рафаэля Надаля. Но Джокович имеет рекорд по неделям , преимущество в личных встречах, он – единственный, который выиграл все турниры категории "мастерс", вторых после "Шлему". Такая диспозиция точно будет длиться до 12 сентября – именно тогда состоится финал открытого чемпионата США, на который должны заявиться три супертопа мирового тенниса с 20 Шлемами. Старт турнира в Нью-Йорке назначен на 30 августа.