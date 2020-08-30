Джокович выбил из рук соперника ракетку во время матча

Новак Джокович є одним Із головного фаворітів US Open. Фото: REUTERS / Marko Djurica

На турнире в Цинциннати первая ракетка мира серб Новак Джокович попал в курьезную ситуацию.

В матче 1/8 финала против американца Тима Сангрена сербский теннисист выбил из рук соперника ракетку. После длительного розыгрыша американский теннисист неудачно отбил мяч, что позволило Джоковичу буквально расстрелять часть корта соперника удар сверху. Удар Новака попал в ракетку соперника, который пытался уклониться от удара. Удар был такой силы. что американец не смог удержать ракетку в руках.

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В рамках первого круга Открытого чемпионата США Новак Джокович сыграет против Дамира Джумкура с Боснии и Герцеговины.