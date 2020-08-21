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пятница, 21 августа 2020 09:36

Джокович рассказал, как переболел коронавирусом

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Джокович рассказал, как переболел коронавирусом
Джокович восемь раз выигрывал чемпионат Австралии. Фото Рейтер

Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, как заразился коронавирусом на вечеринке.

"Я согласен, что можно было что-то поменять, например, в истории с ночным клубом. Спонсоры организовали вечеринку, пригласили игроков, нам было комфортно. У нас был успешный турнир, все были счастливы и радовались. Когда кто-то из Австралии или США смотрел на происходящее в Сербии, они думали, мы сумасшедшие. Понимаю это. Мы же делали все, что нас просили, с первого дня следовали всем протоколам. Не думаю, что сделал что-то плохое. Мне жаль тех людей, которые заразились. Чувствую ли я свою вину в том, что с того момента (вспышки заболеваемости на турнире. - Gazeta.ua) кто-то заразился в Сербии, Хорватии или в регионе? Конечно, нет. Это как война на ведьм. Как можно во всем винить одного человека?" Сообщает btu.org.ua

Как оказалось, во время болезни теннисист испытывал некоторые симптомы в легкой форме: слабость, частичную потерю обоняния и вкуса, а также снижение выносливости после возращения к тренировкам.

"Я сделал снимок грудной клетки, все хорошо, все чисто. Я сдал несколько тестов, сдавал кровь, мочу, кал, всё, что мог. Стараюсь предпринять все профилактические меры, потому что мы не знаем, с чем имеем дело", - добавил Джокович.

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Новак Джокович с 2011 года, с перерывами, является первой ракеткой мира.

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