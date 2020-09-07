Джокович прокомментировал дисквалификацию на US Open

Новак Джокович был главным фаворитом US Open. Фото: Reuters

Первая ракетка мира Новак Джокович прокомментировал свою дисквалификацию на US Open.

В 4-м круге турнира, в матче против испанца Пабло Карреньо-Бусты серб попал мячом в линейную судью.

"Вся эта ситуация оставила меня расстроенным и опустошенным. Я узнал, что с линейной судьей. Мне очень жаль, что я причинил ей такой стресс. Абсолютно нечаянно. Абсолютно неправильно.

Что касается дисквалификации, мне нужно проработать свое разочарование и превратить все это в рост и эволюцию в качестве игрока и человека.

Приношу извинения US Open и всем, кого коснулось мое поведение.

Я очень благодарен своей команде и семье за поддержку, и болельщикам за то, что они всегда со мной. Спасибо, и извините", - написал Джокович в Instagram.

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Таким образом Новак Джокович не сможет догнать Рафаэля Надаля и Роджера Федерера, которые имеют 19 и 20 побед на турнирах Большого шлема. У серба их пока 17.