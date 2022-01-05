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среда, 05 января 2022 12:36

Джокович отправится домой первым же рейсом – премьер Австралии

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Джокович отправится домой первым же рейсом – премьер Австралии
Премьер Австралии жестко ответил Джоковичу. Фото: Reuters

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон прокомментировал то, что первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу дали медицинское исключение для участия в Открытом чемпионате Австралии 2022 года. По словам Моррисона, Джокович "отправится домой первым же самолётом", если власти страны не убедит его документ о медицинском исключении.

"Если Новак Джокович не вакцинирован, то по прибытии в Австралию он должен предоставить доказательство того, что не может вакцинироваться по медицинским соображениям, чтобы путешествовать на тех же условиях, что и полностью вакцинированные люди. Если этих доказательств окажется недостаточно, к нему будут относиться так же, как и к остальным. И он отправится домой первым же самолётом. Для Новака Джоковича не должно быть никаких особых правил", - приводит слова чиновника Daily Mail.

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Новак Джокович имеет неоднозначную позицию по вакцинации от коронавируса. Серб так и не сообщал, сделал прививку или нет. На Australian Open допустят только вакцинированных спортсменов. Джокович - рекордсмен по победам на Australian Open. В его активе девять побед. Турнир стартует 17 января.

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05
января

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