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суббота, 06 марта 2021 13:01

Джима выиграла серебро на этапе Кубка мира

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Джима выиграла серебро на этапе Кубка мира
Юлия Джима идеально пробежала спринт Фото: Reuters

Серебряную медаль завоевала украинка Юлия Джима в спринтерской гонке на этапе Кубка мира по биатлону в чешском городе Нове Место. Победу с одной недостатком получила лидер сезона норвежка Тириль Экгофф. Третьей с идеальной стрельбой финишировала итальянка Лиза Витоцци.

Юлия Джима была пятой после первой стрельбы и захватила лидерство после второй. Экгофф стреляла после нее, и вышла на дистанцию, уступая Юлии 10 секунд. Однако за 2,5 километра не только догнала украинку, но и выиграла у нее 9 секунд.

"На первой контрольной отметке мне сказали, что я только 6 секунд проигрываю по показателю лидера, поэтому поняла, что состояние неплохое, и сегодня можно бороться за высокий результат", - сказала Джима.

Другие украинки финишировали так: Дария Блашко с одним промахом была 16-ой, Анастасия Меркушина с аналогичным показателем в стрельбе - 22-ой, Елена Пидгрушная с тремя промахами -34-ой, Валентина Семеренко – 40-ой. Все они пробились в гонку преследования, которая состоится завтра.

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Это уже вторая серебряная медаль Юлии Джимы. Ранее она завоевала серебро в индивидуальной гонке в итальянской Антерсельве.

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Дата
06
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