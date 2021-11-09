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вторник, 09 ноября 2021 09:01

"Дженоа" немного не та команда для Шевченко" - Сабо

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&quot;Дженоа&quot; немного не та команда для Шевченко&quot; - Сабо
Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Бывший главный тренер сборной Украины и "Динамо" Йожеф Сабо прокомментировал назначение Андрея Шевченко тренером "Дженоа".

По словам Сабо, бывший тренер сборной Украины достоин лучшей работы.

"Он давно говорил, что хочет работать клубным тренером, чтобы постоянно быть в футбольном процессе. Я думал, что он возглавит "Милан". Но "россонери" сейчас на хорошем ходу, поэтому там место занято.

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"Дженоа" - команда среднего уровня, почти внизу турнирной таблицы. Поэтому будет многое зависеть, будут ли у него возможности усилить состав. Считаю, что "Дженоа" немного не та команда для Шевченко. Но если он хочет тренировать, застаиваться тоже нельзя. Главное, чтобы он хорошо начал, не провалился, иначе потом репутацию возвращать сложнее.

Думаю, Шевченко опытный тренер, неглупый. Он возьмет в команду итальянских помощников, футболисты тоже должны его понимать. Так что желаю ему успехов. Пусть все получится. Мы будем следить и поддерживать его", - сказал Сабо в комментарии Meta-ratings.com.ua.

Андрей Шевченко приступил к карьере тренера 2016 года. Первоначально был ассистентом главного тренера сборной Украины. Затем пять лет возглавлял национальную команду. За это время вывел сборную на Евро-2020/21, где команда дошла до четвертьфинала.

В следующем матче Серии А 21 ноября "Дженоа" в гостях сыграет против "Ромы". Начало игры в 21:45. Отчет о матче читайте на нашем сайте.

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Дата
09
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