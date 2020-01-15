Дыминский хочет продать "Карпаты"

Петр Дыминский частично владеет "Карпатами" на пару с другим олигархом – Игорем Коломойским

Львовский футбольный клуб "Карпаты" планируют продать, в частности, интерес к акциям футбольного клуба имеют как в Украине, так и за ее пределами. Такое сообщил исполнительный директор ФК "Карпаты" Ростислав Ящишин.

"Как известно," Карпаты "находятся на этапе процесса получения территории стадиона" Украина "в долгосрочную аренду на льготных условиях для создания масштабного инвестиционного проекта - реконструкции стадиона и сооружения спортивно-развлекательного комплекса, - говорит Ящишин. - Реализация этого видения должно позволить клубу стать крепким и уверенно смотреть в будущее. Конечно, этот замысел требует вложения солидных инвестиций. Поэтому ФК "Карпаты" открыт для привлечения крупного бизнеса - как в формате соучастников проекта, так и через процесс изменения структуры собственности клуба ". Об этом сообщает УНН



Ранее в СМИ появилась информация, якобы клуб собирается купить российский миллиардер Михаил Фридман, родившийся во Львове. В клубе эту информацию и не подтвердили и не опровергли, отметив, что "называть конкретные фамилии пока преждевременно".

"Могу подтвердить - интерес к проекту действительно существует, и не только из Украины. Однако предметно можно будет говорить только после проведенных переговоров с заинтересованными сторонами ", - резюмировал Ящишин.

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Львовский ФК "Карпаты" представлен двумя основными юрлицами, а именно ООО "Народная команда" Футбольный клуб "Карпаты" и ООО "Клуб профессионального футбола" Карпаты", обе - с конечными бенефициарами на Кипре. По неофициальной информации, клуб принадлежит украинскому бизнесмену Петру Дыминскому , который является президентом "Карпат" с 2001 года.