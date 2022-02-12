Двойная надежда на биатлон. Расписание девятого соревновательного дня в Пекине-2022

Юлия Джима является одним из претенденток на медаль для Украины в Пекине. Фото: НОК Украины

В воскресенье, 13 февраля, ночью по киевскому времени начнется девятый соревновательный день XXIV зимних Олимпийских игр 2022 года.

Наибольшее внимание украинским болельщикам снова следует обратить на биатлон. В 11 часов стартует женская гонка преследования. В 12:45 побегут мужчины.

В общей сложности медали в воскресенье будут разыграны в семи видах программы. В двух из них будут представлены украинцы.

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Расписание соревнований на воскресенье, 12 февраля:

3:05 и 14:05 – Керлинг. Круговой турнир. Мужчины. 7 матчей.

4:00 и 5:01 – Фристайл. Свободные дисциплины – слоупстайл. Квалификация. Женщины.

3:30 и 5:00 – Бобслей. Монобоб. Заезды 1 и 2. Женщины. Лидия Гунько.

4:15 и 7:45 – Горнолыжный спорт. Гигантский слалом. Заезды 1 и 2. Мужчины. Медали.

5:00 – Горнолыжный спорт. Скоростной спуск. Тренировка 2.Женщины.

6:10, 10:40 и 15:10 – Хоккей. Мужчины. 4 матча.

8:05 – Кэрлинг. Круговой турнир. Женщины. 4 матча.

9:00 – Лыжное двоеборье. Гундерсен. 10 км. и большой трамплин. Официальная тренировка 2. Мужчины. Дмитрий Мазурчук.

9:00 – Лыжные гонки. Эстафета. Мужчины. Медали.

11:00 – Биатлон. Гонка преследования, 10 км. Женщины. Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Ирина Петренко. Медали.

12:45 – Биатлон. Гонка преследования 12,5 км. Мужчины. Дмитрий Пидручный, Артем Прима, Антон Дудченко. Медали.

13:00 – Прыжки с трамплина. Большой трамплин. Тренировка 3. Мужчины.

13:00 и 13:45 – Фристайл. Лыжная акробатика. Квалификация. Женщины. Анастасия Новосад, Ольга Полюк.

13:00, 13:27 и 14:14 – Шорт-трек. 500 м. Четвертьфиналы, полуфиналы и финал. Мужчины. Медали.

13:44 – Шорт-трек. 3000 м. Эстафета. Женщины. Медали.

15:00 – Конькобежный спорт. Командная гонка преследования. Четвертьфинал. Мужчины.

15:56 - Конькобежный спорт. 500 м. Женщины. Медали.

Зимние Олимпийские игры в Пекине продлятся с 4 по 20 февраля 2022 года. Во время зимней Олимпиады проводятся соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Всего разыграют 109 комплектов медалей. Украинские спортсмены в столице Поднебесной будут выступать в 12 дисциплинах.