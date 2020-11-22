Двое лидеров "Барселоны" не сыграют против "Динамо"

Пике забил гол в первой встрече с "Динамо". Фот Рейтер

Во встрече чемпионата Испании против "Атлетико" травмы получили игроки "Барселоны" Пике и Роберто. Оба не сыграют против "Динамо".

Поражение от "Атлетико" (0:1) стоило "Барселоне" не только потери очков, но и двух футболистов. Как сообщает Marca, травмы получили защитник Жерар Пике и полузащитник Роберто. В обоих диагностировано повреждение мышц правого бедра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Динамо" не отпустило Миколенко в "Манчестер Юнайтед"

Матч "Динамо" - "Барселона" в 4 туре Лиги чемпионов состоится 24 ноября на НСК "Олимпийский".