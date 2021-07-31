Две украинки уверенно вышли в полуфинал бега с барьерами

Анна Рыжикова показала третье время.Фото: instagram.com

Две украинские легкоатлетки уверенно вышли в полуфинал на дистанции 400 метров с барьерамы на летних Олимпийских Играх в Токио.

Виктория Ткачук преодолела дистанцию ​​за 54,80 секунды в первом квалификационном забеге, а Анна Рыжикова показала результат в 54,56 секунды во время второго квалификационного забега.

Обе спортсменки выиграли свои забеги и перешли в полуфинал, который состоится в понедельник, 2 августа.

Итоговый результат Рыжиков - третий в квалификации, в Ткачук - седьмой.

Еще одна украинка Мария Миколенко не сумела пробиться в следующий раунд, финишировав 6-й в третьем забеге (57.86).

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30 июля на Олимпиаде в Токио стартовали соревнования по легкой атлетике. От Украины спортсмены участвовали сразу в пяти квалификационных дисциплинах - Андрей Проценко (прыжки в высоту), Никита Нестеренко (метание диска), Ольга Голодная (метание ядра), Ольга Саладуха (тройной прыжок) и бегуны Алина Логвиненко, Екатерина Климюк, Александр Погорилко и Никита Барабанов (смешанная эстафета 4 × 400).