Две сестры стали призерами биатлонной гонки преследования

Эльвира Эберг выиграла золото на стойке. Фото: Reuters

В Анси (Франция) состоялась женская гонка преследования в рамках четвёртого этапа Кубка мира – 2021/2022 по биатлону. Её победительницей стала шведка Эльвира Эберг, допустившая 2 промаха на четырёх огневых рубежах. Это первая победа 22-летней биатлонистки на Кубке мира. Второе место заняла представительница Франции Жулия Симон, третье — ещё одна шведка Ханна Эберг.

Лучшей среди украинок была Дарья Блашко. У нее - 20 место. Елена Билосюк с одним промахом была 25-ой. Юлия Джима после 5 промахов сошла с дистанции.

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В 16 -00 гонку преследования побегут мужчины. Украинская сборная представлена в Анси дублирующим составом.