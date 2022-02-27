Два участника Олимпиады-2022 служат в Нацгвардии Украины

Дмитрий Пидручный. Фото: biathlon.com.ua

Два украинских спортсмена служат в Национальной гвардии Украины в Тернополе.

Речь идет о биатлонисте Дмитрии Пидручном и лыжном двоеборце Дмитрии Мазурчуке, сообщил в Twitter журналист Андрей Сенькив.

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"Украинский биатлонист Дмитрий Пидручный рассказал мне о том, что служит в части Нацгвардии Украины в Тернополе. Вместе с ним лыжный двоеборец Дмитрий Мазурчук. Оба - участники Олимпиады в Пекине.

Спасибо за службу, мужики. Гордимся. Победим", - написал журналист.

Пидручный и Мазурчук участвовали в пекинской Олимпиаде, которая завершилась неделю назад. Биатлонист на Олимпиаде-2022 трижды занимал 13-е место и однажды девятое. Двоеборец становился 32-м и 36-м.