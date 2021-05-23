Два десятка портсменов замерзли во время марафона в Китае

Температура резко упала во время забега.Фото: Ruussian News

21 спортсмен замёрз насмерть во время 100-километрового ультрамарафона по пересечённой местности в китайской провинции Ганьсу. Об этом сообщает CNN.

Высотный горный марафон стартовал в субботу утром в солнечную погоду. Но к 13:00 по местному времени погодные условия резко изменились: начались ледяной дождь, град и ураганный ветер. Когда температура резко упала, одни бегуны начали сообщать о переохлаждении, а другие пропали без вести.

Организаторы марафона отменили гонку и запустили поисковый отряд из 1200 человек для тщательного обследования сложной местности. Поисковые работы продолжились даже после наступления темноты.

151 из 172 участников не пострадали, восемь из них оказались в больнице, а ещё 21 человек были найдены мёртвыми.

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Среди погибших участников ультрамарафона оказался и обладатель двух национальных рекордов Лян Цзин. Он являлся неоднократным победителем ультрамарафонов: поставил два национальных рекорда, преодолев 149,51 км в 2014 году и 151,2 км в 2018 году.