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четверг, 17 июня 2021 10:07

Два аутсайдера группы определят, кто займет третье место – македонские фанаты о встрече с Украиной

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Два аутсайдера группы определят, кто займет третье место – македонские фанаты о встрече с Украиной
Андрей Ярмоленко уже пытался забить Македонии своим коронным ударом. Фото: football.ua

Македонские болельщики размышляют на тему того, хватит ли трёх очков в случае победы над Украиной для выхода в плей-офф, либо же этого окажется недостаточно. Македонцы понимают, что Украина – фаворит этой встречи, но считают, что на Евро-2020 практически нет таких команд, которые невозможно обыграть.

Местные фанаты верят, что получится удачно сыграть с Украиной и это даст шанс Северной Македонии на выход в плей-офф, пусть даже с третьего места. Интересно, что многие македонцы считают, что Австрия на данный момент всё-таки сильнее Украины, поэтому поражение в первом туре не обязательно должно означать, что команда Андрея Шевченко сможет обыграть македонцев. Сообщает footboom.com.

Gjorge: "Уже нет смысла играть на ничью с Украиной. Если бы не проиграли Австрии, то можно было бы даже понадеяться, что двух-трех очков хватит для выхода в плей-офф. Теперь точно не хватит. Надеюсь, что наша сборная это понимает. Сыграть вничью – это приятно, но толку никакого от неё не будет. Разве что потом рассказывать, что мы не стали одной из тех сборных-неудачниц, которые уехали с нолем".

Важно не просто выиграть у Украины, а с разницей в два гола

Mende: "Я даже не удивлюсь, если Нидерланды наберут девять очков, а остальные три сборные добудут по одной победе и потом всё будет решаться по разнице забитых-пропущенных. Поэтому важно не просто выиграть у Украины, а с разницей в два гола хотя бы. Тогда будут шансы выйти в плей-офф".

Dimitar: "Смотрел матч Нидерланды – Украина и не могу сказать, что украинцы меня впечатлили. Счёт 3:2 обманчив. На самом деле голландцы должны были забивать пять-шесть голов, а вот команда Шевченко скорее случайно забивала, особенно гол Ярмоленко. Такие редко залетают".

Koken: "Вся надежда на Пандева. Он должен повести за собой команду и забить гол-другой. У украинцев более сильный состав, но не всегда побеждают те, кто являются фаворитами. Надеюсь, наши ребята смогут неприятно удивить украинцев".

Trajan: "Не думаю, что Украина значительно сильнее Македонии. Понятно, что соперник серьёзный, но на Евро и не попадаются слабые команды. Говорили, что Финляндия и Уэльс слабые, а они достойно смотрятся на турнире. Хотелось бы, чтобы и Македонию все начали уважать и немного бояться".

Cuki: "Австрии уже проиграли. Если проиграем ещё и Украине, то вполне заслуженно вылетим с Евро-2020. Даже если потом Нидерланды позволят нам выиграть, то это уже не спасёт ситуацию. Ни в коем случае нельзя проигрывать Украине".

Damjan: "Если мы выиграем у Украины, то на 99 процентов занимаем третье место в этой группе. Есть такое ощущение, что мы сможем неприятно удивить украинцев и обыграть их, пусть даже минимально. Они не умеют играть против таких команд, как наша".

Artan: "Украина много ошибалась в первом туре, и мы тоже. Кто лучше успеет проанализировать свои ошибки и внести необходимые тактические и кадровые изменения – тот и выиграет этот матч. Потому что ничья никому ничего не даст и на победу будут играть обе команды. Тут других вариантов просто нет после поражений в первом туре".

Atanasovski: "Всё-таки Украина – это не топ-сборная. Да, у них есть хорошие игроки. Да, иногда они выдают хорошие матчи. Но против Нидерландов они не впечатлили. Да и вообще у них результаты в этом году не очень, особенно в официальных матчах. Почему бы нам не продлить их неудачную серию?"

Dragan: "Встречаются два аутсайдера группы, и именно в этой битве решится, кто из нас займёт третье место, которое при определённых раскладах может вывести в плей-офф. Правда, в 1/8 уже будут сложные соперники, но всё равно попасть туда престижно".

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Сборные Украины и Северной Македонии сыграют сегодня в Бухаресте в 16:00. Первые матчи команды проиграли. Украина уступила Нидерландам - 2:3, а Северная Македония - Австрии - 1:3. За всю историю команды сыграли четыре матча. Дважды побеждала Украины, один раз - Северная Македония. Еще один матч завершился вничью.

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