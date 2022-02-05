Дубль Жиру принес "Милану" победу над "Интером"

В матче 24 тура Серии А "Милан" победил "Интер" - 2:1.

Команды ушли на перерыв при минимальном преимуществе номинальных хозяев. Хорват Иван Перишич вывел "Интер" вперед.

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Во втором тайме Оливье Жиру оформил дубль в течение трех минут и принес "россонери" важнейшую победу.

Перед финальным свистком Тео Эрнандес получил прямую красную карточку.

"Милан" приблизился на расстояние одного очка к принципиальному сопернику, но при этом "Интер" имеет игру в запасе.

8 февраля команда Симоне Индзаги сыграет с "Ромой" в Кубке Италии. Милан 9 февраля встретится с "Лацио" в своем кубковом поединке.