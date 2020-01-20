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понедельник, 20 января 2020 10:40

Дубль Роналду помог "Ювентусу" одержать очередную победу в Серии А

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Дубль Роналду помог &quot;Ювентусу&quot; одержать очередную победу в Серии А
Дубль Криштиану Роналду принес победу "Ювентусу". Фото: рейтер

"Ювентус" дома обыграл "Парма" в в матче 20-го тура Серии А - 2: 1.

В концовке первого тайма Криштиану Роналду вывел Ювентус вперед. "Парма" отыгралась после перерыва усилиями Андреаса Корнелиуса.
На 58-й минуте Роналду оформил дубль и установил окончательный счет встречи.

Этот матч стал седьмым подряд в чемпионате Италии, в котором забивает Роналду. До этого он забивал "Сассуоло", "Лацио", "Удинезе" (дважды), "Сампдории", "Кальяри" (трижды) и "Роме".

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"Ювентус" лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая "Интер" на четыре очка.

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