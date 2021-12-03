Дубль Роналду помог "Манчестер Юнайтед" победить "Арсенал"

Криштиану Роналду вернулся в "МЮ" летом 2021 года. Фото: REUTERS

В матче 14 тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" дома победил "Арсенал" - 3:2.

Канониры забили скандальный гол в начале первого тайма: Эмил Смит-Роу забил свой мяч, хотя голкипер "МЮ" Давид Де Хеа лежал на газоне после столкновения с Фредом. После подсказки VAR главный арбитр Мартин Аткинсон решил засчитать мяч.

Хозяева отыгрались в конце первого тайма усилиями Бруну Фернандеша.

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После перерыва Криштиану Роналду вывел МЮ вперед и забил свой 800-й гол в карьере. Через минуту "Арсенал" сравнял счет - отличился Мартин Эдегор. А на 70-й мин. португалец реализовал пенальти и принес манкунианцам победу.

Новый главный временный тренер "МЮ" Ральф Рангник наблюдал за матчем с трибун, а руководил командой Майкл Каррик. После матча исполняющий обязанности покинул пост в "МЮ".

После этого матча "Манчестер Юнайтед" набрал 21 очко и переместился на седьмое место турнирной таблицы АПЛ. У "Арсенала" 23 очка и пятое место. В турнирной таблице лидирует Челси. У "Ман Сити" и "Ливерпуля" на одно и два очка меньше соответственно. В следующем туре манкунианцы сыграют против "Кристалл Пелас" дома.