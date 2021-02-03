Дубль Роналдо помог обыграть "Интер"

Роналду отличился дублем. Фото Рейтер

"Ювентус" благодаря 2 голам Криштиану Роналду победил на выезде миланский "Интер" со счетом 2:1 в 1-м полуфинальном матче Кубка Италии.

Поединок лучше начали хозяева. Уже на 9-й мин. Санчес зацепился за мяч, отдал на ход Барелли, тот прострелил вдоль ворот, и Лаутаро не ошибся - 1:0. Но такой счет продержался ровно 17 мин. В одной из атак Юве Янг придержал у себя в штрафной Куадрадо, и Роналду с пенальти установил паритет - 1:1. Сообщает sport.24tv.

А уже на 35-й мин. гости вышли вперед. Бастони с Хандановичем просто подарили мяч Роналду, и португальцу не составило труда попасть в пустые ворота.

Во 2-м тайме "Интер" заиграл чуть активнее. Особенно выделялся Санчес, у которого был реальный шанс сравнять счет, но препятствие в виде ноги Демирала отвело угрозу от ворот Юве. Впрочем, моменты были и у владений Хандановича. Словенец спас, когда потянул удар Бернардески.

Последние минуты больше напоминали битву, чем футбол. Было много фолов и судья не стеснялся показывать горчичники футболистам.

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Ответный матч пройдет через неделю, 9 февраля.