Дубль Месси помог "Барселоне" победить

В матче 34-го тура чемпионата Испании "Барселона" в гостях одержала волевую победу над "Валенсией" -3: 2.

Первая половина встречи прошла без забитых голов.

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После перерыва хозяева вышли вперед. "Барселона" ответила тремя забитыми мячами. Дубль на свой счет записал капитан команды Лионель Месси.

Под конец матча "Валенсия" сократила отставание в счете, но на большее хозяев не хватило.

В текущем туре "Реал" победил "Осасуна" -2: 0, а "Атлетико" оказался сильнее "Эльче" - 1: 0.

В турнирной таблице "матрасники" имеют 76 очков. У "Барселоны" и "Реала" на два меньше.

8 мая каталонцы будут принимать "Атлетико" на "Ноу-Кам". Начало матча в 17:00.