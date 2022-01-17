"Днепр-1" отказался от Коноплянки

Евгений Коноплянка выступает за "Шахтер" с лета 2019 года. Фото: ФК "Шахтер".

Украинский клуб "Днепр-1" не будет подписывать полузащитника "Шахтера" 32-летнего Евгения Коноплянку.

Днепряне уже не рассматривают возможность подписания бывшего лидера сборной Украины, сообщает "Трибуна".

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Клуб не готов пойти на риски, связанные с опытным игроком. Коноплянка не вписывается в текущую стратегию развития клуба, а также подвержен травмам.

В этом сезоне УПЛ Евгений не провел ни одного матча, а "Шахтер" готов расстаться с игроком, чей контракт истекает летом 2022 года.

Коноплянка не поехал с командой на сбор в Турцию и занимается поиском новой команды.

"Шахтер" приобрел Евгения Коноплянку летом 2019 года у немецкого "Шальке" за €2 млн.

В общей сложности Евгений провел за "Шахтер" 46 матчей, оформив пять голов и три ассиста. В текущей кампании полузащитник наиграл 47 мин. в квалификации Лиги чемпионов. Его контракт истекает 30 июня этого года.