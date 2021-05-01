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суббота, 01 мая 2021 19:14

"Днепр-1" не наиграл на интригу в матче с "Шахтером"

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&quot;Днепр-1&quot; не наиграл на интригу в матче с &quot;Шахтером&quot;
"Днепр-1" сник после двох нелогичных мячей. Фото: "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" выиграл в домашнем матче 24 тура у "Днепра-1" - 2:1. Оба мяча горняков были забиты в первом тайме. Отличились Дентиньо и Тете. У "Днепра-1" на последней добавленной минуте забил Хобленко.

Оба гола "Шахтера" были забиты после грубых ошибок 19-летнего Арсения Батагова. Во втором случае молодой днепрянин вообще подарил мяч Дентиньо, отдав неудачный пас назад. Эти голы сильно подкосили боевой пыл "Днепра-1", который фактически прекратил борьбу во втором тайме.

Приложился к победе горняков и арбитр Денис Шурман. Сначала он не назначил 100% - пенальти на нарушении Хочолавы против Тейлора. Защитник горняков наступил на ногу днепрянину в своей штрафной. Удивительно, но ВАР не работал в таком матче и Шурман со спокойной совестью назначил лишь угловой. Впоследствии тот же Тейлор в подкате отобрал мяч у быстроногого Додо, но Шурман не оценил по красоты игры, наградив защитника "Днепра-1" желтой карточкой. Справедливости ради следует указать, что Шурман не зафиксировал офсайд при голе "Днепра-1". Возможно потому, что тот мяч уже ничего не решал.

Защитник горняков наступил на ногу днепрянину в своей штрафной

Удивил комментатор Виктор Вацко. В моменте с фолом Хочолавы он, несмотря на видео, будто какой-то крот, утверждал, что защитник сыграл в мяч. Так же было с мнимым нарушением Тейлора против Додо.

"Днепр-1" не продемонстировал способность побороться и переломить ход игры. "Шахтер" сейчас далеко не в той форме, когда наказывает соперника за любую ошибку. Однако подопечные Йовичевича посчитали, что лучше будет не напрягаться и сдаться на милость победителям.

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Этой победой "Шахтер" убил интригу в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов. "Шахтеру" остается сыграть два матча, а "Заре" - три. Отрыв между ними составляет 7 зачетных баллов.

Автор: Юрий Стригун
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