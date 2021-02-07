"Днепр-1" хочет вернуть Михайличенко из "Андерлехта"

Михайличенко не попадает в заявку "Андерлехта".Фото rsca.be

Защитник "Андерлехта" Богдан Михайличенко может вернуться в Украину.

Как известно, украинский футболист в последнее время практически не имеет игровой практики из-за решения тренера. Сообщает Футбол газета.

"Днепр-1" готов воспользоваться ситуацией и предлагает взять Михайличенко в аренду до конца сезона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Почему провалился самый перспективный украинский тренер

Богдан Михайличенко очень удачно начал сезон, отметившись голом в дебютном поединке. Но впоследствии потерял место в основе. Последние матчи он даже не попадает в заявку.