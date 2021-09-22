Для поглощения Украины Россия использовала переход Андрея Шевченко в "Челси" - эксперт

В этом году Шевченко был на финале Лишги чемпионов в компании Абрамовича. Фото: TheSun

Футбольный эксперт Олег Федорчук высказал точку зрения о переходе Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси", который произошел в 2006 году. Он считает, что это было частью российской операции по поглощению Украины.

"А относительно его перехода в" Челси" - это была глобальная операция по поглощению Украины Россией. Скупали наши активы, вели разговоры об объединенном чемпионате с Россией. Андрей Шевченко в клубе с российским владельцем - тоже часть этой операции ", - сказал Федорчук.

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Андрей Шевченко играл за "Милан" с 1999-го по 2006 год. Затем перешел в "Челси", где ему не удалось стать игроком основного состава. В 2009 году вернулся в "Динамо". Тренером в клубе тогда был россиянин Валерий Газзаев.