Для поглощения Украины Россия использовала переход Андрея Шевченко в "Челси" - эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
"Не думала, что россы и малороссы могут прийти к такому" - как россияне скупили дома на Полтавщине и ездят отдыхать
Просмотров: 576
С завтрашнего дня Украина - в желтой зоне: что нужно знать
С завтрашнего дня Украина - в желтой зоне: что нужно знать
Просмотров: 837
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
2 Просмотров: 504
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Какие квартиры покупают украинцы - обзор рынка
Просмотров: 504
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Аресты в Крыму связаны с угрозой полномасштабной войны
Просмотров: 900
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Страны Африки обгонят Украину экономически за 30 лет. Обзор мировой прессы
Просмотров: 855
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 639
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Как в Полтаве Сметана женился с Галушкой - яркие фото с уникального фестиваля
Просмотров: 1368
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Гуси, пластуны и священник на панихиде - лучшие фото уходящей недели от Gazeta.ua
Просмотров: 1674
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
"Ради Бога, сядьте!" - как знаменитый преемник "Ракеты" плавал с туристами в Канев
Просмотров: 29691
Фото
Все фото
10
4
5
7
5
&quot;Воодушевления у нее больше, чем мощности&quot; — как прошел финальный этап RTR Time Attack
"Воодушевления у нее больше, чем мощности" — как прошел финальный этап RTR Time Attack
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
Яна Клочкова переплыла Днепр за считаные минуты
В Киев съехались легендарные футболисты &quot;Реала&quot;
В Киев съехались легендарные футболисты "Реала"
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Видео
Все видео
Малиновский на поле ответил Петракову
Малиновский на поле ответил Петракову
Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка
Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка
"Барселона" спаслась в матче против "Гранады"
"Барселона" спаслась в матче против "Гранады"
Первый конфликт в Париже. Месси поссорился с тренером ПСЖ
Первый конфликт в Париже. Месси поссорился с тренером ПСЖ
"Челси" разгромил "Тоттенхэм" и стал лидером чемпионата Англии
"Челси" разгромил "Тоттенхэм" и стал лидером чемпионата Англии
Интервью
1/5
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
"Власть РФ сформирована чекистами и криминальными авторитетами. Выборы не имеют значения" - Портников
Просмотров: 639
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
"Однокомнатная квартира имеет три этажа" - эксперт о странной недвижимости
Просмотров: 2574
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Безопасная ли вода из-под крана - екологиня шокировала заявлением
Просмотров: 1215
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Новая власть: откуда придут преемники "слуг народа"
Просмотров: 774
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
В Украину надвигается новый штамм коронавируса. Чего ждать осенью
Просмотров: 1665
Колонка
Наталія Павленко
Наталія Павленко
21 сентября 2021
Просмотров: 873
Точка дотику з Москвою
– Я в Москві, – пише подруга. До війни вийшла заміж за росіянина й залишилася жити в одному з великих міст. Вперше вибралась у ...
среда, 22 сентября 2021 18:31

Для поглощения Украины Россия использовала переход Андрея Шевченко в "Челси" - эксперт

  Комментировать
Для поглощения Украины Россия использовала переход Андрея Шевченко в &quot;Челси&quot; - эксперт
В этом году Шевченко был на финале Лишги чемпионов в компании Абрамовича. Фото: TheSun

Футбольный эксперт Олег Федорчук высказал точку зрения о переходе Андрея Шевченко из "Милана" в "Челси", который произошел в 2006 году. Он считает, что это было частью российской операции по поглощению Украины.

"А относительно его перехода в" Челси" - это была глобальная операция по поглощению Украины Россией. Скупали наши активы, вели разговоры об объединенном чемпионате с Россией. Андрей Шевченко в клубе с российским владельцем - тоже часть этой операции ", - сказал Федорчук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: После матча Россия - Украина Путин сказал Шевченко загадочную фразу

Андрей Шевченко играл за "Милан" с 1999-го по 2006 год. Затем перешел в "Челси", где ему не удалось стать игроком основного состава. В 2009 году вернулся в "Динамо". Тренером в клубе тогда был россиянин Валерий Газзаев.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Для поглощения Украины Россия использовала переход Андрея Шевченко в "Челси" - эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
22
сентября

Во втором матче во главе "Динамо" Луческу стал обладателем Суперкубка

Самое читаемое
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
Давали две бутылки в одни руки - показали запрещенные фото советских магазинов
17
 1 Просмотров: 14310
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
Афганские женщины протестуют: публикуют фото в красочных нарядах
15
 Просмотров: 10674
&quot;Маленький член&quot;, рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
"Маленький член", рак желудка и аборт: Игорь Пустовит рассказал подробности скандального развода с Сашей Бо
5
 Просмотров: 7605
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
Жертвы шли навстречу убийце: полное видео расстрела в Пермском университете
 Просмотров: 5652
Бывший лидер &quot;Динамо&quot; не нужен Луческу
Бывший лидер "Динамо" не нужен Луческу
 Просмотров: 4410
Спорт
Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира
Forbes назвал самых высокооплачиваемых футболистов мира Просмотров: 135
Легендарный динамовец раскритиковал тренера сборной
Легендарный динамовец раскритиковал тренера сборной Просмотров: 369
Российский тренер со скандальной фамилией подал в суд на Facebook
Российский тренер со скандальной фамилией подал в суд на Facebook Просмотров: 657
Favbet перезагружает проект Favbet Experience
Favbet перезагружает проект Favbet Experience Просмотров: 36
Неадекватного российского футболиста дисквалифицировали на два года
Неадекватного российского футболиста дисквалифицировали на два года Просмотров: 369
Больше всего комментируют
7
Под Киевом стреляли в авто первого помощника Зеленского
5
Зеленский заговорил о реализации двойного гражданства
4
Россия убила Литвиненко и должна выплатить его вдове € 100 тыс. - ЕСПЧ
3
Офис президента: Арестович лечит украинцев
2
"Не без влияния олигархов" – деолигархизация Зеленского может закончиться пшиком
Голосов: 82
Голосование 25 сентября Джошуа - Усик. Кто победит?
  • 1) Джошуа
  • 2) Усик
  • 3) ничья
Просмотреть