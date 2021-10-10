Динамовец забил дебютный гол за сборную Польши

Кенджера добил мяч после затяжной атаки. Фото: Reuters

Польский защитник "Динамо" Томаш Кенджера помог своей сборной разгромить Сан-Марино (5:0) в рамках отбора Кубка мира-2022.

На 50-й минуте футболист сделал счет 3:0 в пользу Польши. Томаш Кенджера добил мяч после попадания в штангу в затяжной атаке хозяев.

Это первый гол динамовца Кенджеры за сборную в 25-м матче. Он был в составе команды на Евро-2020.

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После 7 туров сборная Польши остается на третьем месте в группе, набрав 14 очков. В сборной Албании - 15. Англия набрал 19. В следующем туре Албания будет принимать Польшу.