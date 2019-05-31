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пятница, 31 мая 2019 12:00

Динамовец стал лучшим в чемпионате Украины по системе гол+пас

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Динамовец стал лучшим в чемпионате Украины по системе гол+пас
Виктор Цыганков стал настоящим лидером "Динамо" в этом сезоне.

Вингер "Динамо" Виктор Цыганков имеет лучший показатель в УПЛ по системе гол + пас.

Виктор Цыганков оформил дубль в ворота "Александрии" (2: 0) и стал лучшим игроком УПЛ по системе гол + пас.

Лидер атак "Динамо" забил 18 мячей и отдал 11 результативных передач, то есть набрал 29 очков по этому показателю.

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Киевское Динамо завершило сезон 2018/19 на 2 позиции в турнирной таблице УПЛ, набрав 72 очка. "Шахтер", который стал чемпионом Украины, набрал 83 пункта. "Бронзу" получила "Александрия" - 49 очков.

https://football24.ua
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