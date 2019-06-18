Динамовец Миколенко заинтересовал топ-клуб

"Милан" готов выложить за Миколенко 6-7 млн евро. Фото: Dynamo.kiev.ua

Итальянский "Милан" продолжает активно искать игрока на левый фланг защиты.

"Россонери" серьезно обсуждают возможность приглашения защитника "Динамо" Виталия Миколенко, сообщает официальный сайт Джанлуки Ди Марцио.

По информации источника, о кандидатуре динамовца шла речь на встрече руководства "Милана", которая состоялась накануне. Утверждается, что миланцы готовы выложить за этот трансфер 6-7 млн евро.

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Отметим, что по версии Transfermarkt, Миколенко стоит 2 млн евро. Контракт с "бело-голубыми" у него действует до лета 2023 года.